Le Iene presentano – Inside, anticipazioni puntata 15 febbraio 2024

Questa sera, giovedì 15 febbraio 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene presentano – Inside. Nella prima puntata del 2024, Veronica Ruggeri tratterà il caso dell’omicidio di Serena Mollicone.

Le Iene presentano – Inside – Anticipazioni

La puntata della stagione di Le Iene presentano – Inside, in onda il 15 febbraio 2024 su Italia 1, sul caso di Serena Mollicone. In questi giorni infatti si sta celebrando il processo di secondo grado per l’omicidio di Serena Mollicone del quale sono imputati Franco Mottola, ex maresciallo dei carabinieri, e suo figlio Marco. Veronica Ruggeri racconterà tutti i dettagli di questa indagine che è durata ormai più di vent’anni.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.