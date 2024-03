Anticipazioni Le Iene Show del 12 marzo 2024: inviati, temi, ospiti e scaletta

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 12 marzo 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Le Iene Show – Anticipazioni

Ospiti in studio

Michelle Hunziker: la showgirl presenterà la terza edizione del suo one woman show “Michelle Impossible & Friends”, in onda mercoledì 13 marzo su Canale 5. I Ricchi e Poveri: il celebre gruppo musicale italiano si esibirà in studio.

I servizi della puntata

Antonino Monteleone torna a parlare della Strage di Erba con nuovi importanti documenti. La Iena si occuperà anche del caso Alessia Pifferi, la donna che ha lasciato morire di stenti la piccola Diana.

Gaetano Pecoraro prova a far luce sul cosiddetto “Air Bus Renzi”, l’aereo abbandonato all’aeroporto di Fiumicino da più di cinque anni.

Inoltre avremo una anticipazione della quinta puntata di “Le Iene presentano: Inside”, in onda giovedì 14 marzo: “San Patrignano: inferno o paradiso?”, il viaggio di Cizco e dell’autore Angelo De Luca nel mondo della tossicodipendenza.

