Le Iene Inside di stasera, 14 dicembre 2023, non va in onda: perché?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 14 dicembre 2023, su Italia 1 sarebbe dovuta andare in onda una nuova puntata di Inside, lo spin-off de Le Iene dedicato ad inchieste su alcuni fatti di cronaca. La puntata prevista, dedicata alla strage di Erba, non va però in onda.

Come mai Inside di stasera non va in onda? La motivazione vera e propria non c’é, ma dall’account X de Le Iene giunge una motivazione generica che parla di “problema tecnico”:

“Per un problema tecnico la puntata di questa sera dedicata alla Strage di Erba non andrà in onda. Ci scusiamo con chi ci stava aspettando, vi faremo sapere presto quando potremo trasmettere la nostra inchiesta”.

Al posto del programma, va in onda il film “Scontro tra titani”. La puntata, l’ultima della stagione, avrebbe dovuto mostrare l’inchiesta di Antonino Monteleone e Francesco Priano interamente dedicata alla Strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006.

Oggi, a 17 anni dalla condanna definitiva all’ergastolo, la vicenda processuale di Olindo Romano e Rosa Bazzi è tornata a occupare le pagine di cronaca grazie a una duplice richiesta di revisione, in questi giorni all’esame della Corte d’Appello di Brescia. Da una parte il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser, dall’altra i difensori dei due condannati hanno chiesto di riesaminare le prove e rivedere la condanna per Olindo e Rosa.

Monteleone torna a parlare quindi –grazie a elementi nuovi e mai emersi fino a oggi- del caso che è stato definito come la più atroce impresa criminale nella storia della Repubblica, consumato in poco più di quindici minuti ma durato ben diciassette anni, fuori e dentro le aule di giustizia. Una vicenda fatta da dettagli che, se guardati da una differente angolazione, potrebbero mutarne il senso fino a restituire una nuova verità. A condividere con l’inviato tesi e conclusioni, frutto di anni di lavoro e di ricerca, scienziati, investigatori e giornalisti investigativi.

Nella puntata si sarebbero ripercorsi gli avvenimenti e, in particolare, si sarebbe mostrata una nuova prova mai emersa finora, frutto dello studio approfondito delle carte da parte della trasmissione di Italia 1; si dovevano ascoltare testimonianze inedite ed evidenziare tutti gli elementi che potrebbero far dubitare della colpevolezza della coppia.

Un focus era stato annunciato sulle piste alternative che, all’epoca delle indagini, non sarebbero state approfondite: dalla faida scaturita per questioni di droga e soldi tra un gruppo di spacciatori albanesi in contrasto con i tunisini vicini ad Azouz Marzouk (marito di Raffaella e padre del piccolo Youssef) agli affari della Ndrangheta, l’organizzazione criminale calabrese che, negli anni dell’accadimento, aveva ramificazioni anche nel territorio comasco. Infine, le parti inedite e mai ascoltate delle interviste realizzate in carcere a Rosa e Olindo e le parole di Azouz Marzouk.