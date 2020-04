La Prova del Cuoco, quando torna in onda?

Anche La Prova del Cuoco si prepara a riaccendere i fornelli ed a tornare tv. Lo rivela TvBlog che, dopo aver anticipato la data di partenza delle nuove puntate de L’Eredità, rivela quale dovrebbe essere la data scelta da Raiuno per le nuove puntate, in diretta, del cooking show condotto da Elisa Isoardi con Claudio Lippi.

La Prova del Cuoco dovrebbe tornare in tv l’11 maggio 2020, nella sua solita fascia delle 11:55-13:30. Si confermerebbe così quanto detto nei giorni scorsi su Instagram dalla stessa Isoardi, sebbene non ci fosse ancora l’ufficialità.

In realtà, la Rai deve ancora comunicare la partenza dei suoi programmi del daytime, ma l’avvio della “Fase 2” dopo l’emergenza Coronavirus dal 4 maggio fa pensare che anche i programmi tv quotidiani possano tornare presto in onda. Resta il dubbio sulla presenza o meno del pubblico in studio, che potrebbe creare problemi per il rispetto delle disposizioni governative da attuare anche con l’allentamento delle restrizioni.