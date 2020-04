L’Eredità 2020, quando iniziano le nuove puntate?

Buone notizie per gli appassionati della Ghigliottina de L’Eredità: il quiz di Raiuno condotto da Flavio Insinna dovrebbe avere infatti una data di ritorno di messa in onda, dopo lo stop dovuto per l’emergenza Coronavirus e la necessità di fermare più produzioni possibili per arginare la diffusione del contagio.

Stando a quanto rivela in esclusiva TvBlog, infatti, la direzione di Raiuno starebbe pensando ad una ripresa dei programmi di daytime della prima rete Rai a partire dal prossimo 4 maggio, vale a dire dal giorno in cui scatterà la “Fase 2” in Italia.

Tra i programmi che dovrebbero tornare in onda, quindi, ci sarà sia Vieni da Me con Caterina Balivo (che sarà trasmesso in diretta) ed, appunto, L’Eredità, le cui puntate inedite, invece, saranno registrate a partire dalla settimana prossima per andare in onda sempre alle 18:45.

Non è ancora chiaro, però, se oltre al conduttore Flavio Insinna ed ai concorrenti sarà prevista anche la presenza delle Professoresse e, soprattutto, del pubblico, dal momento che resteranno in vigore le disposizioni per il distanziamento sociale. Le nuove puntate, però, saranno sicuramente utili anche al pubblico da casa per respirare un po’ di aria nuova dopo oltre un mese di repliche.