La Porta Rossa 3, quante puntate sono?

Dopo quasi tre anni, La Porta Rossa 3 è finalmente in onda: da mercoledì 11 gennaio 2023 la serie tv sovrannaturale con Lino Guaciale, Gabriella Pession e Valentina Romani torna in onda su Raidue con quella che già si sa essere la stagione finale di una storia che ha incontrato il favore del pubblico dalla prima stagione.

Ma da quante puntate è composto La Porta Rossa 3? In tutto, gli episodi dell’ultima stagione sono otto, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti. Raidue li manda in onda due alla volta, per quattro prime serate, il mercoledì. Il finale di serie andrà quindi in onda il 1° febbraio.

La Porta Rossa 3, la trama

Sono passati tre anni da quando Vanessa (Valentina Romani) se n’è andata via con Federico (Carmine Recano) senza voltarsi indietro, lasciando Cagliostro (Lino Guanciale) intrappolato tra la vita e la morte. Oggi la ragazza frequenta un’università in Slovenia, il Centro Studi di Parapsicologia.

Cagliostro ha rotto ogni rapporto con lei e, quando Eleonora (Cecilia Dazzi) chiede il suo aiuto per liberarla dalle influenze di quel posto misterioso, lui si rifiuta. Anna (Gabriella Pession) sta per lasciare la città, ha vinto un concorso come giudice a Siena e spera finalmente in un nuovo inizio per lei e sua figlia.

Il commissario Paoletto (Gaetano Bruno) si trova ad affrontare, allo stesso tempo, i problemi della città e un mistero affettivo: nonostante il loro rapporto sembrasse andare a gonfie vele, Stella (Elena Radonicich) gli ha chiesto una pausa ed è scomparsa. Una notte, durante un corteo di protesta contro una centrale elettrica ad alto impatto ambientale – che vede coinvolto anche Filip (Pierpaolo Spollon) – la città di Trieste precipita nell’oscurità.

Tra gli inconvenienti del grande blackout c’è anche un brutto incidente stradale: un veicolo finisce fuori strada andando a fracassarsi in una scarpata. La persona che era alla guida muore. Si tratta di una morte destinata a cambiare le sorti di tutti i personaggi e a portarli –per l’ultima volta– a indagare insieme con sviluppi drammatici e imprevedibili.

Anna e Paoletto da un lato; Vanessa e Cagliostro dall’altro, ma con una grossa novità: in questo caso entrambi potrebbero essere colpevoli. Sospetteranno l’uno dell’altra, mentre cercano di capire quale sia l’invisibile ma fortissimo filo che li lega da sempre. Riusciranno a scoprirlo? E alla fine riuscirà Cagliostro a varcare la Porta Rossa?