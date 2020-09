La clinica per rinascere 3: Michela

Oggi 28 settembre 2020 va in onda il quarto episodio della terza stagione de La clinica per rinascere-Obesity Center Caserta, il reality di Real Time che si ispira al format di Vite al Limite, del quale si può considerare la versione italiana; solo che al posto del mitico dottor Nowsaradan qui avremo il dottor Cristiano Giardiello, direttore del dipartimento di Chirurgia della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta. La clinica per rinascere-Obesity Center Caserta va in onda su Real Time (n.31 DTT) il lunedì in seconda serata alle ore 23,05.

La clinica per rinascere: Michela

Il protagonista del quarto episodio della terza stagione è Michela, una donna che ha provato molte diete ma le ha sempre interrotte perché la immalinconivano, ma ora è decisa ad andare fino in fondo anche grazie alla terapia psicologica. Michela ha tre figli e si sente bella, ma il suo problema è che comincia a risentire del peso fisicamente. Il suo punto di partenza è 156 kg.

La clinica per rinascere: episodio 4 in streaming

La clinica per rinascere: puntate

