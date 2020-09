La clinica per rinascere su Real Time: stasera via alla terza stagione

La clinica per rinascere è un programma tv della categoria reality al via in primavera su Real Time. Si tratta di un format originale prodotto da Endemol e ispirato evidentemente da un altro programma trasmesso dalla stessa rete: Vite al Limite. La prima stagione in onda dal 7 maggio 2018 prevede sei episodi che trattano di persone obese (tre uomini e tre donne) che cercano di cambiare il corso della loro vita tornando a un peso accettabile. I sei protagonisti che danno anche il nome ai rispettivi episodi sono Rosarita (242 kg), Costanza (248 kg), Maria Elena (252 kg), Giovanni (277 kg), Pasquale (312 kg) e Raffaele (256 kg).

Lunedì 6 maggio 2019 scatta la seconda stagione del programma, articolata in nove puntate. In ogni episodio per sette mesi ciascuno verranno seguiti i seguenti protagonisti “di peso”: Lillino 250 kg, Nora 210 kg, Cosimo 295 kg, Roberta 208 kg, Antonio 266 kg, Laura 154 kg, Gennaro 228 kg, Teresa 245 kg, Antonio 226 kg.

Lunedì 7 settembre via alla terza stagione che si svlupperà in otto episodi con protagonisti Luigi (207kg), Maddalena (180kg), Fabio (223 kg), Michela (156 kg), Giuseppe (252 kg), Antonietta (179 kg), Davide (221 kg) e Michela B. (171 kg).

La clinica per rinascere – Puntate, orari e canale

La terza stagione de La clinica per rinascere va sempre in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni lunedì in seconda serata alle 23,05.

Prima stagione

Episodio 1 – Rosarita Sapone

Episodio 2 – Pasquale Parziale

Episodio 3 – Maria Elena Sasso

Episodio 4 – Giovanni Amico

Episodio 5 – Costanza Rusciano

Episodio 6 – Raffaele



Seconda stagione

Episodio 1 – Lillino (Emanuele Serafino)

Episodio 2 – Nora De Pietro

Episodio 3 – Cosimo Fratinardo

Episodio 4 – Roberta Palazzi

Episodio 5 – Antonio Cesaro

Episodio 6 – Laura Ingargiola

Episodio 7 – Gennaro Buiano

Episodio 8 – Teresa Loddo

Episodio 9 – Antonio Chessa

Terza stagione

Episodio 1 – Luigi

La clinica per rinascere – Dov’è

Subito sopra vediamo la foto della struttura ospedaliera, che si trova in Campania, ed è la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta, da sempre in prima linea per combattere questo problema con il suo Obesity Center. I contatti sono: Via Domitiana km 30 – Telefono 0823 854111. Ecco la mappa per arrivarci.

La clinica per rinascere – Dottore

Quello che era il ruolo del mitico dottor Nowsaradan qui apparterrà al dottor Cristiano Giardiello, direttore del dipartimento di Chirurgia della struttura. Lo vediamo nella foto sopra.

La clinica per rinascere – Casting e come partecipare

Al momento il casting è chiuso, ma non appena verrà riaperto tutte le info a riguardo si potranno trovare qui. Bisognerà però attendere l’eventuale conferma di una seconda stagione.