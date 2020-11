Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 29 novembre 2020

Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli.

Nella settima puntata del 29 novembre 2020, sarà ospite Fiona May, che racconterà la sua esperienza di insegnamento in Etiopia. Il geologo Mario Tozzi, presenza storica della trasmissione, ci aggiornerà sullo stato ambientale del nostro pianeta con il suo Diario Della Terra.

Tra gli altri ospiti di Camila Raznovich, l’astrofisico Luca Perri che parlerà di scienza, col suo tono divertito e divertente. Il curatore Giorgio De Finis farà scoprire i murales degli street artist nelle città di Italia. In studio Emma Farné di RaiNews approfondirà tre notizie internazionali nel consueto “Diario del Mondo”. La classifica da votare su Instagram è dedicata ai viaggi che sogniamo in questo periodo e si intitola “ricominciare a viaggiare”.

Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. Si viaggerà dal Perù all’Antartide, non dimenticando l’Italia col “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.