Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 9 aprile 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella ventisettesima puntata del 9 aprile 2023, per la Pasqua il programma propone viaggio da Ventotene alla Polinesia, passando per la Norvegia. In collegamento da Reykjavík ci sarà Roberto Luigi Pagani che, dopo aver insegnato Linguistica e Paleografia all’Università d’Islanda, si occupa di far conoscere la cultura islandese attraverso blog, social e libri.

Ospiti di Kilimangiaro saranno Yuri Basilicò e Chiara Furlanetto, due viaggiatori che camminando hanno compiuto il trekking più lungo del mondo: il sentiero “Italia”, di 7.850 chilometri in 365 tappe.

La giornalista e divulgatrice Barbara Gallavotti parlerà invece della nuova edizione di Quinta Dimensione, un viaggio in quattro puntate che parte sabato 15 aprile in prima serata su Rai 3 per raccontare, con un linguaggio accessibile, ciò che avviene alle frontiere della scienza.

Ancora, Mario Tozzi farà un viaggio alla scoperta delle meraviglie che hanno un minimo comun denominatore: sono tutti Patrimoni dell’Unesco. Infine, come ogni settimana, al desk dei viaggiatori ci saranno Floriana Pastore e Maria Iodice, le autrici prestate alla telecamera che, oltre a svelare posti poco noti ai quattro angoli della terra, visiteranno l’Italia con esperienze in prima persona.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.