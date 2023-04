Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 2 aprile 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella ventiseiesima puntata del 2 aprile 2023, un viaggio dall’Antartide a Le Bahamas passando per la Scozia. Ospite in studio il teologo e filosofo Vito Mancuso, con lui parleremo di Gerusalemme, una città incredibile e dal fortissimo valore storico e simbolico.

In collegamento, per “girare” e conoscere l’Africa, l’ingegnere aerospaziale Filippo Graglia e la biologa Federica Sommacampagna. Ci saranno anche tre membri dell’equipaggio scientifico della nave “Laura Bassi”, rientrati da poco dalla loro missione: l’oceanografo dell’Istituto di Scienze Polari del Cnr Leonardo Langone, il direttore del Centro Gestione Infrastrutture Navali di OGS Franco Coren e, in collegamento da Genova, Laura Crispini, geologa, professore ordinario di geologia dell’Università di Genova.

Mario Tozzi, nel suo approfondimento scientifico settimanale, farà conoscere al pubblico il vulcano indonesiano Anak Krakatoa, situato nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra. Come ogni settimana, al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della Terra, visiteranno l’Italia facendo delle esperienze in prima persona.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.