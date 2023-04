Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 16 aprile 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella ventottesima puntata del 16 aprile 2023, il fisico di fama internazionale Paolo Ferri racconterà le missioni su Marte, mentre il fotografo Filippo Borghi illustrerà i fondali marini dell’Antartide.

Con il giornalista Francesco Costa e la sinologa Giada Messetti si farà invece il punto sulle tensioni esistenti tra Cina e America. Poi, Mario Tozzi parlerà della tragedia accaduta nei boschi del Trentino, analizzando il rapporto di convivenza possibile tra animali e uomini.

E ancora, il cacciatore di paesaggi, Fabio Toncelli, arriverà all’Asinara, in Sardegna. E, come ogni settimana, al desk dei viaggiatori ci saranno le autrici prestate alla telecamera: Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti ai quattro angoli della terra, visiteranno l’Italia facendo delle esperienze in prima persona.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.