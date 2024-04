Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 7 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella ventiquattresima puntata del 7 aprile 2024, viene proposto un doppio viaggio negli Stati Uniti. Inizierà Francesco Costa, giornalista del Post, che attraverserà gli Usa in un viaggio Coast to Coast e con l’occasione presenterà il suo ultimo libro. Poi il fotografo Luca Fornaciari si collegherà da San Antonio, in Texas, per parlare dell’Eclissi Totale visibile lunedì 8 aprile dall’altra parte dell’emisfero.

La conduttrice poi trasferirà il pubblico in Cina sulle tracce di Marco Polo, ospitando il professor Giovanni Curatola, dell’Università di Udine, che ha curato la mostra “I Mondi di Marco Polo. Il viaggio di un mercante veneziano del Duecento”, proprio in questi giorni al Palazzo Ducale di Venezia.

Infine, il botanico Stefano Mancuso trasferirà i telespettatori nell’affascinante mondo delle piante. Numerosi i servizi che i film-maker hanno realizzato in tutte le parti del mondo. Dal Pakistan a Cuba, da Barcellona al Raja Ampat, alle isole dei re in Indonesia, fino alla ricerca di una città scomparsa sull’Appennino tosco emiliano con Fabio Toncelli.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.