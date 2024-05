Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 5 maggio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella ventottesima puntata del 5 maggio 2024, si andrà in Egitto sulle tracce di Tutankhamon con l’egittologa Valentina Santini che racconterà la storia dell’uomo che per primo ha aperto la porta della leggenda: Howard Carter. Con Marco Malagodi direttore del laboratorio Arvedi di diagnostica del Museo del Violino di Cremona e professore di Chimica dei Beni Culturali dell’Università di Pavia, si scoprirà quanto questo strumento tutto italiano abbia viaggiato nel mondo.

In collegamento dal Perù si parlerà con due ragazzi, Adrian Lafuente e Tommaso Farina, due viaggiatori che stanno facendo il giro del mondo, anzi quello che loro definiscono un Eco-Giro del mondo. Infine, con Andrea D’Alpaos, professore di Idrologia del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova che studia ambienti lagunari, scopriremo Venezia da un punto di vista scientifico.

Molti saranno i filmati che i nostri film-maker hanno realizzato in tutte le parti del mondo. Dalle Barbados nelle Piccole Antille, fino in Africa, in Namibia, per un viaggio fino al delta del fiume Okavango, e poi fino alle Hawaii attraverso gli occhi del film maker Francesco Malingri. Questa domenica andrà in onda l’ultimo episodio della serie di documentari che segue in delle avventure incredibili l’atleta paralimpico Diego Gastaldi: la tappa di questa domenica è alle Canarie.

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.