Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 31 dicembre 2023

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 16:20, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella decima puntata del 31 dicembre 2023, Maria Iodice e Floriana Pastore, dal desk dei viaggiatori suggeriranno mete di viaggio per chi ha voglia di partire durante le feste. Ospite in studio, l’astrofisico Luca Perri che, insieme all’astrofotografo Luca Fornaciari, farà scoprire i luoghi migliori dove poter ammirare le stelle al telescopio e a occhio nudo, mentre l’italianista di riferimento del Kilimangiaro Giuseppe Antonelli parlerà delle parole più abusate nello scorso anno e di quelle che piacerebbe ascoltare nel 2024.

Tornano anche i filmati legati ai borghi più belli d’Italia in gara per l’assegnazione del titolo de il “Borgo dei borghi”, che verrà proclamato nello speciale della serata di Pasqua. Questa settimana, protagonisti i borghi delle Marche e della Sicilia.

Molti saranno i filmati che i film-maker hanno realizzato in tutte le parti del mondo: dalle Seychelles alla Bolivia, dall’Irlanda alla Turchia per chiudere con un tour a cavallo ad Aruba, l’isola della felicità.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.