Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 27 febbraio 2022

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere

Nella ventesima puntata del 27 febbraio 2022, tra gli ospiti il light designer di fama internazionale Giammaria Ravetti, artista e poeta visionario della luce e il giornalista e conduttore Riccardo Iacona che affronterà alcuni dei temi della prossima puntata di PresaDiretta, il riscaldamento globale e la capacità di adattamento dell’uomo. Inoltre l’ultracycler Omar Di Felice, in collegamento dal Circolo Polare Artico, dove ha concluso la prima parte del suo Arctic World Tour, il giro del mondo artico: la sua nuova sfida estrema, ma anche un progetto il cui scopo è quello di usare le avventure come piattaforma per condividere informazioni su quel che sta accadendo al nostro Pianeta.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.