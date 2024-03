Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 3 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella diciannovesima puntata del 3 marzo 2024, ospite Diego Gastaldi, atleta paralimpico che arriva in studio con il suo van. Gastaldi torna da un viaggio in Europa, realizzato con van e bici, di cui il Kilimangiaro manderà in onda una serie di filmati.

Camila Raznovich, con l’aiuto di Floriana Pastore, Maria Iodice e del pubblico in studio, farà vedere, estraendoli a sorte, i filmati dei venti borghi in gara per essere eletti il “Borgo dei Borghi 2024” grazie al voto dei telespettatori da casa.

Il pasticciere Ernst Knam racconterà i viaggi che ha fatto in nome della sua passione: il cioccolato. L’astrofisico e cosmologo Giovanni Covone dell’Università Federico II di Napoli ci porterà in un viaggio verso i confini del nostro universo tra stelle e pianeti. Infine, i filmati realizzati in diverse parti del mondo porteranno i telespettatori dal Perù all’Andalusia e dai Caraibi fino all’arcipelago delle Karimunjava, in Indonesia.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.