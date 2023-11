Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 26 novembre 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella quinta puntata del 26 novembre 2023, ospiti due fuoriclasse del windsurf, il campione del mondo Matteo Iachino e, in collegamento da Maui, Isole Hawaii, Federico Morisio. A seguire ospite di Camila Raznovich è l’Egittologa dell’Università di Birmingham, Valentina Santini, che illustra le ultimissime scoperte archeologiche, anche italiane.

Il corrispondente Rai da New York Claudio Pagliara presenta il suo nuovo libro “Tempesta Perfetta”, sulla crisi diplomatica tra USA e Cina. Infine, la reporter Silvia Lazzaris, autrice di diverse inchieste internazionali, racconta delle molte contraddizioni del sistema alimentare globale.

I filmati che i film-maker realizzano in tutte le parti del mondo mostrano al pubblico una regione del nord est della Thailandia, l’Isaan, nota per la sua terra fertile e i suoi fiori bellissimi. E ancora, Budapest, il Costa Rica e Cordoba, mosaico di civiltà.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.