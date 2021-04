Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 18 aprile 2021

Torna anche oggi, nel pomeriggio di Raitre, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli.

Nella ventiseiesima puntata del 18 aprile 2021, tra gli ospiti, oltre al geologo Mario Tozzi, ci saranno la filosofa e scrittrice Maura Gancitano, il botanico Stefano Mancuso che parlerà delle piante più insolite del mondo e l’alpinista Hervé Barmasse, con le sue storie di avventure ed esplorazioni. Non mancherà l’attualità con “Diario del Mondo” che questa settimana ospiterà l’inviato del Tg1 Amedeo Ricucci. Tanti i documentari declinati nei vari “sapori” del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie e K Meraviglie.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.