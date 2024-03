Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 31 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 16:20, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella ventitreesima puntata del 31 marzo 2024, ospite il mercante d’arte Fabrizio Moretti che analizza per il pubblico le numerose opere che rappresentano la Pasqua e la Resurrezione. A seguire i consigli per un viaggio di primavera di Maria e Floriana: dalle Samoa a Parigi e dal Vietnam alla Macedonia del Nord.

Ospite in studio anche la direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’angelo, con un reperto preso dai depositi del museo per raccontare la quotidianità della vita nell’antichità. Infine, lo scrittore Matteo Nucci sulle tracce di Hemingway: dalla Spagna all’Italia, e dall’Africa a Cuba.

Molti i filmati realizzati in giro per il mondo. Si parte dalla Polonia per andare fino a Vancouver in Canada, e dal Messico fino alla Turchia, da esplorare in barca a vela.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.