Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, prima puntata 2 ottobre 2022

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere

Nella prima puntata di questa edizione del 2 ottobre 2022, Camila Raznovich ci porterà alla scoperta di Buenos Aires, ci farà viaggiare a cavallo in Giordania e ci racconterà uno dei paesaggi più romantici della Bretagna. Tra gli ospiti della puntata, le ragazze della Nazionale Italiana di Nuoto Sincronizzato e il regista Gianfranco Rosi che ci parlerà del suo ultimo film sui viaggi di Papa Francesco.

Tra le novità di questa stagione una finestra aperta sulle manifestazioni da non perdere in

tutto il mondo: festival, mostre e grandi eventi. Novità anche al desk dei viaggiatori. Le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice, oltre a svelarci posti da record dai quattro angoli della terra, visiteranno la nostra Italia facendo delle esperienze in prima persona.

Viaggiatori da tutto il mondo saranno in collegamento costante con la redazione e ci racconteranno in diretta le loro avventure: a piedi o in bicicletta, in moto o in barca a vela, in camper o in autostop. Non mancherà lo sguardo attento del geologo Mario Tozzi sui cambiamenti climatici e sul

pianeta.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.