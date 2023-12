Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 17 dicembre 2023

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nell’ottava puntata del 17 dicembre 2023, Camila Raznovich ospita il campione paralimpico Simone Barlaam che ha trionfato a Tokyo nelle Olimpiadi del 2021 con un oro, due argenti e un bronzo. Tiziana D’angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia porta gli spettatori a fare un viaggio nella storia di Paestum.

Con il direttore scientifico Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Giulio Boccaletti, si farà un punto sulla situazione reale in questo momento di riscaldamento globale. Torna a trovare il programma Serena Dandini che racconta ai telespettatori la storia di donne che sono delle vere e proprie Muse e che, grazie alla loro vita, ispirano e aiutano a prendere decisioni.

Molti, infine, sono i filmati che i film-maker hanno realizzato in tutte le parti del mondo: dalle isole Canarie fino all’Indonesia, dalla California, fino in Egitto, sul monte Jabel Mousa, sul Sinai.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.