Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 14 gennaio 2024

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella dodicesima puntata del 14 gennaio 2024, torna il desk dei viaggiatori con le due autrici prestate alla telecamera, Maria Iodice e Floriana Pastore, e con il fotografo documentarista Sandro Giordano che ha esplorato le città abbandonate di Italia e d’Europa.

A ogni meta proposta da Sandro, Floriana e Maria aggiungeranno delle notizie per organizzare un viaggio perfetto. Camila Raznovich intervisterà il pittore, e membro della Society for Animal Artists, Marco Grasso che, grazie a viaggi nei luoghi naturali più belli del mondo ha cominciato a dipingere il regno animale esponendo in Canada, Stati Uniti, Inghilterra e Italia.

Arianna Traviglia, Direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) a Venezia, farà invece un viaggio tra passato e futuro raccontando le integrazioni tra Tecnologia e Archeologia. Molti saranno i contributi che i film-maker hanno realizzato in tutte le parti del mondo: Piccole Antille, Malawi, Filippine e Portogallo.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.