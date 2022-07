Kilimangiaro Estate 2022, quinta puntata 17 luglio

Il 17 luglio 2022 va in onda, alle 21:20 su Rai 3, la quinta puntata di Kilimangiaro Estate, la versione estiva ed in prima serata del celebre programma pomeridiano della domenica della terza rete Rai dedicato ai viaggi ed alla scoperta delle curiosità dalla natura e dalla scienza. A condurre anche questa versione, così come quella pomeridiana, c’è Camila Raznovich.

Kilimangiaro Estate 2022, ospiti quinta puntata

Nella quinta puntata Camila Raznovich condurrà i telespettatori in un viaggio alla scoperta della Namibia, in Africa, a Mumbai in India, fino all’Antico Egitto. Primo ospite della serata, il botanico e amico del Kilimangiaro Stefano Mancuso che esplorerà le connessioni tra piante e magia. Protagonista della puntata anche la città di Londra raccontata da Marco Varvello, corrispondente del Tg1 e responsabile della sede Rai di Londra.

Questa estate ricorre anche il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei bronzi di Riace che conservano intatto il loro fascino anche dopo oltre 2.500 anni. ​​​​Per ricordarli, al fianco della conduttrice, Filippo Demma, direttore del Parco Archeologico di Sibari.

Quest’anno al desk dei viaggiatori, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice oltre a svelarci finora posti poco conosciuti dai quattro angoli della terra, visiteranno l’Italia facendo delle esperienze in prima persona. Questa settimana parleranno di città d’acqua nel mondo e faranno una lezione alla Scuola di Gondola di Venezia.

Kilimangiaro Estate 2022, cast

Oltre alla conduttrice, presenze fisse del programma sono le autrici Floriana Pastore e Maria Iodice, che in ogni puntata sveleranno posti poco noti dai quattro angoli della terra, visiteranno e faranno delle esperienze in prima persona in Italia: dal ponte tibetano più lungo del mondo in Basilicata, al Whale Watching in Liguria.

Kilimangiaro Estate 2022, come vederlo

E’ possibile vedere Kilimangiaro Estate 2022 in tv su Raitre o in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.