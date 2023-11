Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 12 novembre 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella terza puntata del 12 novembre 2023, in studio la travel advisor Giulia Baroncini racconta della sua avventura in bicicletta dal Polesine fino a Chicago. Torna Mario Tozzi, che al desk del Kilimangiaro analizza la situazione del dissesto idrogeologico italiano affrontando il tema della rinaturalizzazione.

In studio anche Federico Marchetti che, insieme alla sua avventura imprenditoriale, parla della sua passione per l’ambiente. Infine, ci sarà in studio il Direttore dell’Area Archeologica di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, che presenta il suo nuovo libro tra passato e presente.

Molti sono i filmati che i film-maker del programma hanno fatto in tutte le parti del mondo. Si andrà dall’Egitto all’isola di Minorca, dalla Colombia a Vancouver in Canada, fino a visitare la Danimarca a cavallo.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.