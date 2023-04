Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, ultima puntata 23 aprile 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella trentesima ed ultima puntata del 23 aprile 2023, sono ospiti Simone Perotti, esploratore del mare e lo scrittore-navigatore Alberto Luca Recchi, con i quali si parlerà del libro “Il quoziente umano”, un romanzo scritto da Perotti e che ha preso ispirazione dalle avventure di Recchi.

Tornerà poi Francesco Sauro, uno dei più importanti speleologi al mondo, consulente dell’Agenzia Spaziale Europea, Presidente dell’associazione La Venta, che ha esplorato e mappato più di cento km di nuove grotte.

In collegamento da Lima in Perù ci sarà Alessandro Cinque, un giovane fotografo fresco vincitore di uno dei più importanti concorsi di fotogiornalismo al mondo, il World Press Photo. Infine, si esplorerà l’insolito con il divulgatore, giornalista e docente universitario Massimo Polidoro.

Come ogni settimana al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visiteranno la nostra Italia facendo delle esperienze in prima persona.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.