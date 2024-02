Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 11 febbraio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella sedicesima puntata dell’11 febbraio 2024, con l’architetta Paola Frontoni, specializzata in progettazione ambientale, in occasione della giornata delle donne nella scienza, si proporrà ai telespettatori un viaggio nelle città “a misura di donna”.

Ospite anche la biologa marina Mariasole Bianco che racconterà, con delle immagini sbalorditive, i suoi ultimi viaggi in nome della scienza e del mare mentre Camila Raznovich si collegherà con Los Angeles dove vive da molto tempo Andrea Crosta, milanese di origine, che negli Stati Uniti ha fondato un’agenzia no profit che si occupa di contrastare i crimini ambientali, la “Earth League International”.

Mario Tozzi, invece, porterà gli spettatori a scoprire delle storie del passato, da un punto di vista geologico, al Parco Archeologico di Paestum e Velia. Molti i contributi dei film-maker da tutte le parti del mondo, dalla Catalogna al Myanmar, da Capo Verde fino all’Islanda, dove Gabriele Saluci ha girato il secondo episodio della sua stravagante ricerca delle aurore boreali.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.