Kilimangiaro – Il viaggio che verrà, seconda puntata 11 giugno 2023

Per tutti gli appassionati di viaggi, l’appuntamento è da non perdere: Kilimangiaro – Il mondo che verrà, in onda da domenica 4 giugno 2023, alle 21:20, su Raitre, propone per sei settimane documentari ed interviste legati al nostro pianeta, in quello che è un nuovo spin-off di Kilimangiaro.

Camila Raznovich, dopo averci tenuto compagnia per tutto l’autunno e l’inverno alla domenica pomeriggio, torna così nella prima serata estiva della domenica con una formula pressoché invariata, tra collegamenti, ospiti fissi e racconti di viaggi per scoprire meglio il nostro mondo e imparare a rispettarlo.

Numerosi gli amici e le amiche già visti in Kilimangiaro che affiancano la conduttrice in quest’avventura: dal velista Giovanni Soldini all’alpinista Hervé Barmasse, dal botanico Stefano Mancuso all’astrofisico Luca Perri fino all’apneista Umberto Pelizzari. Per la parte dedicata ai documentari italiani, invece, c’è Maria Iodice. Novità del programma è inoltre un nuovo studio, a via Mecenate a Milano, con la presenza del pubblico composto, ovviamente, da appassionati di viaggi.

Kilimangiaro – Il viaggio che verrà, seconda puntata

Nella seconda puntata di domenica 11 giugno 2023, saranno proposti documentari sulle Isole Samoa, il Marocco e Kyoto. Ospiti in studio, invece, Stefano Mancuso, Giovanni Storti e la scrittrice Lorenza Gentile.

Come vedere Kilimangiaro – Il mondo che verrà

È possibile vedere Kilimangiaro – Il mondo che verrà su Raitre oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.