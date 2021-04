Italia Sì, ospiti puntata 24 aprile 2021

Torna, alle 16:45, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 24 aprile 2021

Nella trentaduesima puntata, il programma ricorda Milva, scomparsa oggi, con tanti ospiti tra l’affetto e l’ammirazione. Saranno riproposti momenti salienti della sua carriera, come l’ultima partecipazione a Sanremo, nel 2007, di Milva la Rossa, la sua emozionante esibizione sugli Champs Elysée mentre eseguiva Alexanderplatz e tanto tanto altro. Un’icona della musica italiana, del cinema, del grande teatro e della televisione italiana. Questo è stata Milva, la Pantera di Goro.

Salirà sul podio anche Paola Tavella con i ricordi della soffitta, il libro Cuore, e si affronteranno tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Questa settimana Cinzia, che ha visto sua madre morire di Covid-19, a causa di un medico negazionista e la dottoressa Fulvia Pimpinelli, per mostrare come funziona il test rapido israeliano che rivoluziona i tempi di attesa.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.