Italia’s Got Talent, la nuova stagione (dopo Disney+) su TV8

Seguici su Whatsapp - Telegram

A volte ritornano. Così, dopo essersi aggiudicato in esclusiva i diritti per la messa in onda sulla propria piattaforma, Disney+ ha deciso di cedere a TV8 la possibilità di trasmettere in chiaro Italia’s Got Talent 2023, che quindi va in onda da questa sera, mercoledì 21 febbraio 2024, alle 21:30.

Tutta l’edizione (la tredicesima) è già disponibile in streaming, ma per chi non fosse abbonato alla piattaforma di Topolino c’è la possibilità di scoprire i nuovi talenti selezioni dalla produzione del programma anche in chiaro.

Tv8, quindi, torna a mandare in onda il talent show, di cui ha già trasmesso le sei edizioni precedenti, diventando un appuntamento fisso del proprio palinsesto. Un appuntamento fisso, ma con numerose novità.

A cominciare dai giudici: degli storici restano solo Frank Matano e Mara Maionchi, affiancati in questa edizione da Elettra Lamborghini e da Khaby Lame. Cambio anche alla conduzione: al posto di Lodovica Comello ora ci sono Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal.

L’edizione comincia con le prime due puntate di audizioni alla ricerca dei migliori talenti del nostro Paese. Tantissime le esibizioni che hanno divertito e commosso, insegnato e sorpreso. Tra i concorrenti anche una sopravvissuta al terremoto che ha colpito il centro Italia il 24 agosto 2016 che, tra risate, lacrime e un altissimo coinvolgimento emotivo, ha raccontato una tragedia con un incredibile forza e ironia.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Gabriela Ventura e Leonardo Zani, scritto con Michela Morano, Marya Pacifici, Tommaso di Giulio e Jacopo Magri. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.