Ogni Mattina, perché non c’è Alessio Viola?

Chi segue Ogni Mattina, il programma in onda dalle 10:00 alle 14:00 su Tv8, avrà notato l’assenza di Alessio Viola, conduttore del programma fin dalla sua partenza con Adriana Volpe. Come mai, ora, non c’é più?

Una domanda a cui ha dato risposta TvBlog: Viola, infatti, è rimasto ferito in un incidente in motorino, che gli ha procurato la frattura del setto nasale e lo costringerà a stare fermo per un po’ di tempo. Al suo posto, a fianco della Volpe ci sarà Davide Camicioli, che si occuperà della parte più giornalistica del programma.

L’assenza di Viola sarà solo momentanea: non appena si sarà ripreso tornerà al lavoro, riprendendo il suo posto all’interno del programma.