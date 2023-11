Istinto omicida su Tv8: trama, episodi e orari

Istinto omicida è una serie televisiva italiana di genere crime giunta alla seconda stagione (al via nel 2024) e trasmessa su TV8 dal 2023 (in streaming su Now TV). La serie esplora le storie vere di persone che hanno ucciso per motivi apparentemente banali. Ogni episodio si concentra su un caso diverso e sui suoi protagonisti, e presenta interviste a investigatori, psicologi e familiari.

Istinto omicida è una serie affascinante e stimolante che getta luce sul lato oscuro della natura umana. La serie è ben documentata e presentata, e gli episodi sono coinvolgenti e informativi. Istinto omicida è un must per chiunque sia interessato al true crime.

Istinto omicida – Trama

Ogni episodio di Istinto omicida racconta la storia di una persona che ha ucciso per motivi apparentemente banali. I protagonisti sono persone provenienti da tutti i ceti sociali, di tutte le età e da tutto il mondo. Alcune hanno ucciso per gelosia, altre per vendetta, altre ancora per motivi ancora più oscuri.

La serie esplora le motivazioni che hanno spinto queste persone a commettere crimini, e le conseguenze delle loro azioni. Istinto omicida non giudica i suoi protagonisti, ma cerca di capirne la psicologia e le motivazioni.

Alcuni esempi di casi di omicidio presentati nella serie:

Un uomo che uccide la moglie perché la crede infedele.

Una donna che uccide il marito perché è violento.

Un adolescente che uccide un compagno di scuola per gelosia.

Un uomo che uccide un passante per un banale incidente stradale.

Un uomo che uccide un’anziana signora per rapinarla

Istinto omicida in tv

Istinto omicida è una serie tv per nottambuli che nella sua prima stagione consta di otto episodi. Ogni puntata ha durata di 60 minuti circa e viene trasmessa su Tv8 a tarda notte, con uno-due episodi al giorni mai prima prima delle ore 4/5 del mattino.