Italia’s Got Talent 2020: Compagnia Colonna (foto e video)

Nella quinta puntata di Italia’s Got Talent del 19 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche la Compagnia Colonna. Le ragazze si sono esibite davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare alla finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Compagnia Colonna

La Compagnia Colonna è formata da sei ragazze di Firenze tra i 14 e i 36 anni, che si sono esibite in un emozionante numero di pole dance sull’aria de La Norma. Una performance sognante, molto delicata, che ha conquistato la giuria e ha fatto guadagnare loro 4 sì.

A voi le immagini e il video dell’esibizione!

Allieve di una super finalista di due stagioni fa, le ragazze della Compagnia Colonna respirano e ci incantano all’unisono! #IGT 😍 pic.twitter.com/KcZQyUDohW — Italia's Got Talent (@IGT_official) February 19, 2020