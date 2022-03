Isola dei Famosi 2022: quante puntate e quando finisce?

Stasera, 21 marzo, inizierà ufficialmente l’Isola dei Famosi 2022, nuova edizione dello storico reality show prima Rai e poi Mediaset, in onda in prima serata su Canale5. Alla guida del programma troveremo per la seconda volta Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Alvin sarà per la quarta volta l’inviato del programma. Per il cast, vi rimandiamo a questo articolo.

Isola dei Famosi 2022: quante puntate sono?

Questa edizione dell’Isola dei Famosi, come accaduto anche per il Grande Fratello VIP terminato la scorsa settimana, prevede due puntate settimanali, il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale5. Sebbene non sia stata resa nota la durata ufficiale del programma da parte dei vertici Mediaset, è ipotizzabile che la finale di questa edizione vada in onda il 6 giugno 2022. Molto dipenderà dagli ascolti, perché i reality hanno ormai da parecchi anni una durata “elastica” che si basa sul seguito del pubblico e, di conseguenza, sugli introiti pubblicitari.

Isola dei Famosi 2022: streaming

Durante la diretta, l’Isola dei Famosi 2022 è visibile anche in streaming a questo link. Le clip e il diario delle giornate sono invece presenti sul sito ufficiale del programma.