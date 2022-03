Prenderà il via stasera, 21 marzo, l’Isola dei Famosi 2022, in onda in prima serata su Canale5. Alla guida del programma sarà anche quest’anno Ilary Blasi, affiancata da due opinionisti nuovi di zecca, anche se volti noti agli spettatori del reality: Vladimir Luxuria e Nicola Savino, la prima già vincitrice di un’edizione targata Rai, nonché inviata qualche anno dopo, il secondo conduttore del programma nell’ultima edizione Rai. Ritornerà invece Alvin nelle vesti di inviato in Honduras. Per lui si tratta della quarta volta.

Isola dei Famosi 2022: cast

Una parte dei naufraghi di questa edizione sarà composta da coppie unite da un legame (amoroso, famigliare o amicale) e l’altra da concorrenti “singoli”. Le coppie sono: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo, Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo, Lory Del Santo (già vincitrice dell’edizione 2005) e il compagno Marco Cuculo, Silvano Michetti e Nick Luciani, due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna.

Per quanto riguarda invece i concorrenti “singoli”, vedremo in Honduras: Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Roberta Morise, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino.

Al centro, come da tradizione, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i tanti concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Isola dei Famosi 2022: streaming

Durante la diretta, l’Isola dei Famosi 2022 è visibile anche in streaming a questo link. Le clip e il diario delle giornate sono invece presenti sul sito ufficiale del programma.