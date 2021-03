Isola dei Famosi 2021: cast, conduttore e opinionisti

Stasera, lunedì 15 marzo 2021, prenderà il via in prima serata su Canale5 L’Isola dei Famosi 2021, nuova edizione del reality che vede per protagonisti dei naufraghi vip. Il programma è prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Alla conduzione troveremo, per la prima volta, Ilary Blasi, già vista all’opera con il Grande Fratello VIP.

Isola dei Famosi 2021: opinionisti

Tutto nuovo anche il cast di inviato e opinionisti. In Honduras, infatti, troveremo il campione olimpico Massimiliano Rosolino, mentre ad affiancare la Blasi in studio ci saranno 3 opinionisti: Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Presente anche l’annunciata Elettra Lamborghini, anche se per il momento si dovrà accontentare di collegarsi da casa, perché ha contratto il covid e non potrà quindi essere presente in studio.

Isola dei Famosi 2021: cast dei naufraghi

Saranno 16 i naufraghi che voleranno in Honduras:

– il modello Akash;

– lo youtuber e attore Awed;

– la showgirl Angela Melillo;

– il comico e conduttore Beppe Braida;

– l’attore Brando Giorgi;

– l’opinionista ed ex GF Daniela Martani;

– l’ereditiera Drusilla Gucci Ludolf;

– la conduttrice Elisa Isoardi;

– il Visconte Ferdinando Guglielmotti;

– la showgirl Francesca Lodo;

– l’attore e vincitore di Ballando con le stelle Gilles Rocca;

– l’allenatore di calcio Paul Gascoigne;

– l’atttore comico Roberto Ciufoli;

– l’attrice Vera Gemma;

– la comica Valentina Persia;

– l’ex pupa Miryea Stabile.

Isola dei Famosi 2021: come vederlo in tv e streaming

Ricordiamo che è possibile vedere L’Isola dei Famosi 2021 anche in streaming, durante la diretta, a questo link. Dopo la puntata, il programma sarà disponibile su Mediaset Play. Le strisce televisive sono previste ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Canale5 alle 16.15, mentre su Italia1 alle ore 13 e alle ore 18 e su Mediaset Extra alle 8 e alle 16.