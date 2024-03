Incastrati 2 su Canale 5: la trama delle puntate del 26 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

A un anno di distanza dalla pubblicazione in streaming, Incastrati 2 debutta anche sulla tv in chiaro, su Canale 5. La serie tv scritta, diretta ed interpretata da Ficarra e Picone è infatti una produzione originale Netflix, ma è stata acquistata da Mediaset per il proprio pubblico, forte del fatto che i due attori siciliani sono molto apprezzati dal pubblico generalista.

Così, dopo aver mandato in onda la prima stagione, Canale 5 trasmette anche la seconda, pubblicata in streaming nel marzo 2023. Ritroviamo quindi Salvatore e Valentino, i due protagonisti, alle prese con il boss Padre Santissimo (Maurizio Marchetti) e l’obbligo di lavorare per lui nella risoluzione dell’omicidio di Gambino (Sasà Salvaggio), da cui era cominciata la serie.

Incastrati 2 su Canale 5, la prima puntata

Nelle prime tre puntate in onda su Canale 5 martedì 26 marzo 2024 alle 21:40, ritroviamo Salvo e Valentino dove li avevamo lasciati: hanno investito involontariamente Padre Santissimo e Tonino minaccia di ucciderli.

Stavolta, sembrerebbero davvero spacciati, ma poi Padre Santissimo si risveglia e, dopo aver visto un servizio del Tg locale, decide di scoprire chi ha ucciso Gambino. E incarica Salvo e Valentino per svolgere le “indagini”. Le vite di Salvo e Valentino proseguono sempre più sul filo del rasoio: devono indagare sul “caso Gambino” per conto di Padre Santissimo e risolvere la crisi con le rispettive partner.

Incastrati 2 su Canale 5, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della seconda stagione sono sei, ciascuna della durata di circa 30 minuti. Canale 5 le manda in onda tre per volta, per due prime serate, martedì 26 e giovedì 28 marzo.