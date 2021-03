Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dall’8 al 12 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 8 marzo 2021

101a puntata

E’ l’8 marzo, Festa delle Donne e nel grande magazzino milanese c’è fermento per la nuova campagna incentrata sull’abito “british” di Gabriella (Ilaria Rossi). Preso atto che Giuseppe (Nicola Rignanese) ha cambiato atteggiamento, Agnese (Antonella Attili) ha deciso di provare a salvare il suo matrimonio e chiede ad Armando (Pietro Genuardi) di allontanarsi da lei. Al Paradiso, intanto, compare nuovamente Maria Grazia Vettorazzo (Mariagrazia Pompei), già causa del la “fuga” da Milano di Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrica Pintore), che subito aizza le polemiche sull’abito corto esposto in vetrina.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 9 marzo 2021

102a puntata

Dopo le minacce del Mantovano (Mariano Riccio), Salvatore (Emanuel Caserio) ha dormito in caffetteria, mentre una proposta di Adelaide (Vanessa Gravina) convince Ludovica (Giulia Arena) a non partire più per Parigi, contrariamente a quanto aveva promesso a Marcello (Pietro Masotti). Dopo le critiche al vestito di Gabriella e i commenti negativi usciti sui giornali, Vittorio inizia a essere seriamente preoccupato e con l’aiuto di Umberto (Roberto Farnesi) e Federico (Alessandro Fella) cerca un a strategia per ridare prestigio al Paradiso. Armando soffre per l’allontanamento da Agnese e intanto Giuseppe ha trovato un amico che può fare da guardiano notturno al locale del figlio.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 10 marzo 2021

103a puntata

Sulla caffetteria incombe la minaccia del Mantovano e Marcello medita una possibile via d’uscita. Irene (Francesca Del Fa) confessa a Rocco (Giancarlo Commare) la sfuriata subita dal padre per aver posato con l’abito “incriminato” esposto al Paradiso che, intanto, vede diminuire la sua clientela sempre di più. Vittorio convince Gabriella a farsi intervistare insieme a lui per difendere le sue scelte di stilista e invita tutte le donne a esprimere con un telegramma la loro opinione. Intanto Marcello inizia a mettere in atto il suo piano per incastrare il Mantovano.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 11 marzo 2021

104a puntata

Vittorio spera che l’articolo pubblicato dopo l’intervista possa fare breccia soprattutto sulla parte più tradizionalista della città, ma un picchetto di bigotte protesta all’ingresso del grande magazzino rintuzzate da un gruppo di ragazze di parere opposto. Ludovica è tornata nelle grazie di Adelaide, tanto che la Contessa ventila la possibilità che diventi presto la nuova vicepresidente del Circolo al posto di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni). Dopo l’ennesimo litigio col padre, Irene vuole andarsene via di casa e Maria (Chiara Russo), nonostante non abbia un rapporto idilliaco con la Cipriani, la invita a dormire da lei e Anna.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 12 marzo 2021

105a puntata

Anna (Francesca Carrain) e Maria decidono di accogliere in casa Irene come nuova coinquilina e lo comunicano anche a Rocco che ne rimane piacevolmente stupito. Quando tutto sembra ormai perduto, le vendite al Paradiso tornano ad andare a gonfie vele per la gioia di Vittorio e di tutti i dipendenti. Intanto, il piano di Marcello di incastrare il Mantovano rischia di andare in fumo per il tradimento di Vinicio. Il malvivente, dunque, tenta il furto al Circolo pensando di farla franca ma trova sulla sua strada un ostacolo imprevisto: si chiama Dante Romagnoli (Luca Bastianello).

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.