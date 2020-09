Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 7-11 settembre 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 7 all’11 settembre 2020., che segnano il ritorno in tv con nuovi episodi della soap, dopo la chiusura anticipata causa Coronavirus di aprile.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 7 settembre 2020

136a puntata

Agnese (Antonella Attili), sentendosi in colpa per aver nascosto il biglietto che Salvatore (Emanuel Caserio) aveva scritto a Gabriella (Ilaria Rossi) nel tentativo di riavvicinarla a sé, cerca conforto in Rosalia (Ornella Giusto). Riccardo (Enrico Oetiker) informa Ludovica (Giulia Arena) che intende aiutare Angela (Alessia Debandi) a ritrovare suo figlio e la Brancia, facendo buon viso a cattivo gioco, lo appoggia. In vista del Primo Maggio, al Paradiso si sta organizzando un evento a scopo benefico. Intanto in Atelier il clima inizia a essere più disteso, grazie all’intervento di Vittorio che riesce a far ragionare Gabriella ed Agnese.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 8 settembre 2020

137a puntata

Angela, Roberta (Federica De Benedittis) e Gabriella si accingono ad andare al lavoro, ciascuna portandosi dietro le proprie preoccupazioni. Luciano (Giorgio Lupano) inizia a restituire a Clelia (Enrica Pintore) i soldi per l’operazione di Federico (Alessandro Fella) e lei si sente irrimediabilmente in colpa per averlo ingannato, d’accordo con Silvia (Marta Richeldi), seppur a fin di bene. Umberto (Roberto Farnesi) continua a essere preoccupato per Adelaide (Vanessa Gravina) e condivide la sua angosci a con Marta e Vittorio. Al Paradiso intanto fervono i preparativi per la vendita di beneficenza in vista del Primo Maggio e Laura (Arianna Montefiori) dà un’idea a Salvatore per sfruttare il passaggio del corteo. Federico, nonostante i consigli del padre, non riesce ancora a perdonare Roberta, mentre Marcello (Pietro Masotti) approfitta del momento per avvicinarsi sempre di più alla ragazza.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 9 settembre 2020

138a puntata

Roberta deve affrontare un esame difficile e le amiche la incoraggiano. Federico, intanto, torna a sorpresa dalla Svizzera e, camminando sulle sue gambe, riabbraccia il padre commosso. Al Paradiso la vendita di beneficenza prevista per il Primo Maggio e organizzata con Don Saverio (Andrea Lolli) suscita la sensibilità di Armando (Pietro Genuardi), paladino della laicità della festa dei lavoratori, che dichiara di voler partecipare solo al corteo che sfilerà per la città: inutili i tentativi, di Vittorio da un lato e di Agnese dall’altro, di mediare tra il magazziniere e il parroco. Nel frattempo a Villa Guarnieri arriva un telegramma da Adelaide, in viaggio di nozze con Ravasi (Roberto Alpi) in America, che rasserena tutti tranne Umberto.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 10 settembre 2020

139a puntata

Silvia invita Federico a chiarirsi con Roberta che, se da un lato è dispiaciuta per come si sono messe le cose con il fidanzato, dall’altro difende le sue ragioni ed è poco propensa a chiedergli scusa. Riccardo propone al padre adottivo del figlio di Angela, di assumerla come domestica, quando andrà in Australia con la famiglia e dare così alla ragazza la possibilità di stare vicino al piccolo, ma l’uomo rifiuta categoricamente l’idea. Intanto, la donazione degli abiti, organizzata per il Primo Maggio sul sagrato, che tanti contrasti ha creato tra Armando e Don Saverio, per un guasto alle tubature della piazza, dovrà tenersi davanti al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 11 settembre 2020

140a puntata

Al Paradiso tutto è pronto per l’iniziativa di beneficenza e in Caffetteria, grazie a Laura e anche ad Agnese, sono pronti i cestini per accogliere i lavoratori. Clelia confessa a Luciano la verità sul prestito per l’operazione di Federico e lui si sente tradito anche dall’unica donna di cui si è sempre fidato. Marcello si dichiara nuovamente a Roberta, che però decide di mettergli un freno; nel frattempo Federico ha deciso di recuperare, ma lei a questo punto ha bisogno di tempo per fare chiarezza. Davanti al grande magazzino prosegue la distribuzione degli abiti, Armando e Don Saverio decidono di sfidarsi in bicicletta.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.