Il contadino cerca moglie è un programma tv della categoria reality che va in onda da giovedì 25 febbraio 2021 in chiaro su Nove. Si tratta della quinta edizione del format in cui i contadini scelgono una compagna di vita tra varie pretendenti, ma della prima condotta da Gabriele Corsi.

Il contadino cerca moglie – Orari e puntate

Il contadino cerca moglie va in onda in chiaro su Nove ogni giovedì in prima serata alle 21,25 circa. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link.

Chi sono i contadini

Gli otto contadini, tra cui una donna, sono: Anna Cusmano, allevatrice di cavalli, 38 anni dalla provincia di Alessandria; Emanuele Occhipinti, allevatore di bovini e asini, 30 anni dalla provincia di Ragusa; Francesco, allevatore di bovini da latte, 33 anni dalla provincia di Vercelli; Giovanni, allevatore di bovini da latte e produttore di cereali e ortaggi, 41 anni dalla provincia di Udine; Lorenzo, coltivatore di olive, ortaggi e apicoltore, 35 anni dalla provincia di Arezzo; Marco Malaspina, coltivatore di luppolo, 44 anni dalla provincia di Alessandria; Martino, allevatore di bovini e casaro, 39 anni dalla provincia di Brescia; Michele Totaro, molto noto sui social e detto “U’Sculer”, allevatore di bovini e caprini allo stato brado, 21 anni dalla provincia di Foggia.

Il contadino cerca moglie – Casting

Nella prima puntata si presenteranno gli otto contadini in cerca. Chi invece volesse candidarsi come pretendente può decidere di scrivere a uno di loro e se selezionato potrà vivere un periodo in fattoria alla ricerca dell’amore. Per i casting bisogna andare qui: castingdiscoveryplus.it.