Sono nata il 23 con Teresa Mannino stasera su NOVE

Sull’onda del successo di Sanremo, dove è stata co-conduttrice in una serata, Teresa Mannino sarà protagonista su Nove stasera, martedì 13 febbraio 2024, alle ore 21,25. Il suo spettacolo si chiama Sono nata il 23.

Sono nata il 23 – Teresa Mannino

Sono nata il 23 è uno spettacolo comico di Teresa Mannino, trasmesso in prima visione su Nove il 9 novembre 2023 e in replica stasera. Lo spettacolo è un monologo in cui la Mannino ripercorre la sua vita, dalla nascita ai giorni nostri, con ironia e autoironia.

Autori: Teresa Mannino, Giorgio Gallione

Regia: Duccio Forzano

Scene: Giancarlo Basili

Costumi: Grazia Colombini

Musiche: Stefano “Pisti” Piccinelli