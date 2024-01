Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica: trama, finale e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Il sorriso di Angelica è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 15 aprile 2013 ed in replica il 28 gennaio 2024 (ma fu già proposto l’11 novembre 2019). Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, che se la deve vedere con un’indagine ed una tentazione.

Il sorriso di Angelica, trama

Montalbano, sebbene sia preso dalla gelosia per Livia (Lina Perned), che nel sonno fa il nome di un altro uomo, si trova costretto ad indagare sul furto avvenuto in una villa dei coniugi Carlo (Gabriele Gallinari) e Caterina Peritore (Carmen Longo), che si trovano in zona per festeggiare i cinque anni di matrimonio. I ladri, molto esperti, li hanno addormentati con del gas per poter agire indisturbati.

Il protagonista capisce subito che il furto è legato a quello avvenuto qualche giorno prima a casa dell’avvocato Lojacono e della Dr.sa Vaccaro, amici dei Peritore: i ladri, intuisce il Commissario, stanno colpendo una stretta cerchia di amici, tutti benestanti.

Tra questi, c’è anche la bellissima Angelica Cosulich (Margareth Madè), dirigente della banca locale, da cui Montalbano resta incantato. La donna ricambia e, complice il fatto che Livia sia dovuta ripartire, l’uomo cede al fascino della donna.

Le indagini, intanto, portano a scoprire che il mandante dei furti è della zona, e che sta colpendo i suoi stessi amici. Il colpevole, per Montalbano, fa parte di quel gruppo di amici facoltosi che sta subendo i furti in casa. Quando uno di loro, il gioielliere Pirrera (Luciano Miele) viene ucciso, Montalbano scopre che questi era anche uno strozzino. le cose si fanno così più chiare.

Il sorriso di Angelica, finale

-Attenzione: spoiler-

I furti, in realtà, servivano per depistare le indagini: l’unico vero obiettivo del mandante è sempre stato solo Pirrera. Montalbano inizia ad intuire che ad ordire le fila di tutto sia proprio Angelica, ma proprio a quel punto la donna, in banca, viene ferita da due dei ladri della banda. La donna, infatti, aveva stretto un patto con il cugino, vero mandante dei furti, che aveva fatto rubare i documenti di Pirrera necessari per incastrarlo per l’omicidio dei loro genitori, che erano sue vittime. Angelica aveva deciso di ribellarsi e, per questo, il cugino ne aveva ordinata l’omicidio. La ragazza, però, viene salvata.

Il sorriso di Angelica, cast

Ecco il cast di Il sorriso di Angelica

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Lina Perned: Livia

Marcello Perracchio: Dottor Pasquano

Margareth Madè: Angelica Cosulich

Luciano Miele: Pirrera

Giacinto Ferro: Questore Bonetti Alderighi

Fabio Costanzo: Pasquale

Hamza Choukry: François

Francesco Maria Attardi: Gianni Faletta

Orazio Causarano: Puccio

Raffaella D’Avella: Franca Augello

Gabriele Gallinari: Carlo Peritore

Ugo Giacomazzi: Guido Tavella

Carmen Longo: Caterina Peritore

Aldo Messineo: Enzo

Francesco Migliaccio: Ettore Schisa

Maria Grazia Pelligra: Signora Pirrera

Raniela Ragonese: moglie di Enzo

Franco Ranno: Ugo Foscolo

Silvia Salvatori: Signora Cannavò

Valeria Scaglione: direttore ristorante

Angelo Tropea: Macaluso

Il sorriso di Angelica, streaming

E’ possibile vedere Il sorriso di Angelica in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.