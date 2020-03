Montalbano 2020 – Salvo amato, Livia mia: trama e cast

Il Commissario Montalbano torna in tv in con due nuovi episodi in onda nel 2020. Il primo è Salvo Amato, Livia Mia: va in onda il 9 marzo 2020, su Raiuno. Protagonista della fiction, tratta dai racconti “Salvo amato… Livia Mia” ed “Il vecchio ladro” di Andrea Camilleri (editi da Sellerio), è come sempre Luca Zingaretti, per la prima volta alla regia insieme ad Alberto Sironi, storico regista della serie tv venuto a mancare durante le riprese.

Salvo amato, Livia mia, la trama

Un metronotte percorre le vie della periferia di Vigàta finché, fermandosi davanti al cancello di una villa, non si accorge che la serratura è stata forzata. Viene fermato Pasquale (Fabio Costanzo), il giovane figlio di Adelina (Ketty Governali), la governante del commissario Montalbano, il quale si professa subito innocente.

Ma qualcosa non torna e il commissario decide di prolungare il fermo: cosa è successo veramente in quella villetta? Intanto, nella sonnolenta cittadina di Vigàta viene brutalmente uccisa una giovane donna, Agata Cosentino (Federica De Benedittis). Il suo corpo martoriato viene rinvenuto nell’archivio comunale, dove la ragazza lavorava.

L’anomalia è che la ragazza non doveva essere lì: gli uffici erano chiusi per lavori di ristrutturazione, nell’edificio lavoravano solo gli operai della ditta a cui erano stati appaltati tali lavori. Si tratta forse di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma questa ipotesi non convince Montalbano che inizia la sua indagine partendo dalla vittima.

Il commissario scopre subito che la povera Agata era una cara amica di Livia (Sonia Bergamasco), conosciuta a Genova, dove la ragazza aveva lavorato per un paio d’anni prima di ritrasferirsi di nuovo a Vigàta, assunta all’archivio comunale. Agata, timida e riservata, concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino.

Salvo amato, Livia mia, cast

Ecco il cast di Salvo amato, Livia mia:

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Sonia Bergamasco: Livia

Rosario Lisma: Antonio Cannizzaro

Luciano Scarpa: Giorgio Scalia

Roberta Giarrusso: signora Caruana

Federica De Benedittis: Agata Cosentino

Katia Greco: Caterina Giunta

Giovanni Guardiano: Jacomuzzi

Ketty Governali: Adelina

Fabio Costanzo: Pasquale

Saro Minardi: Romildo Bufardeci

Vitalba Andrea: madre di Agata

Salvo amato, Livia mia, streaming

E’ possibile vedere Salvo amato, Livia mia in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.