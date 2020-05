Il Commissario Dupin – Morti misteriose: trama, cast e streaming

Il 17 maggio 2020, alle 15:35, su Raidue va in onda Il Commissario Dupin, serie di film-tv tedeschi tratti dai romanzi di Jean-Luc Bannalec con Pasquale Aleardi nei panni del protagonista, un Commissario al lavoro nell’Anticrimine che suo malgrado viene trasferito da Parigi a Concarneau, in Bretagna, dove fatica ad inserirsi anche a causa del suo carattere scontroso.

Il Commissario Dupin-Morti misteriose, la trama

L’episodio in onda il 17 maggio 2020 alle 15:35 è “Morti misteriose”. Dupin passa qualche giorno di vacanza con Claire (Janina Rudenska) in un albergo sulla famosa costa di granito rosa, dove da sette anni non si verificano omicidi.

Qui fa amicizia con l’immobiliarista Durant, mentre è sospettoso nei confronti della moglie, Alizée, che si comporta in modo strano. La donna, poco dopo, muore saltando nell’oceano. Tutti pensano che sia un suicidio, ma il suo corpo non viene ritrovato. Quando il corpo di un’altra donna viene ritrovato, Dupin inizia ad insospettirsi e si mette ad indagare.

Il Commissario Dupin-Morti misteriose, il cast

Ecco il cast de Il Commissario Dupin-Morti misteriose:

Pasquale Aleardi: Georges Dupin

Annika Blendl: Nolwenn

Ludwig Blochberger: Riwal

Jan Georg Schütte: Kadeg

Janina Rudenska: Claire

Il Commissario Dupin-Morti misteriose, streaming

E’ possibile vedere Il Commissario Dupin-Morti misteriose in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il film-tv è già disponibile a questo link.