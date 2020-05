Il Commissario Dupin – Lunedì nero: trama, cast e streaming

Il 3 maggio 2020, alle 15:35, su Raidue va in onda Il Commissario Dupin, serie di film-tv tedeschi tratti dai romanzi di Jean-Luc Bannalec con Pasquale Aleardi nei panni del protagonista, un Commissario al lavoro nell’Anticrimine che suo malgrado viene trasferito da Parigi a Concarneau, in Bretagna, dove fatica ad inserirsi anche a causa del suo carattere scontroso.

Il Commissario Dupin-Natura morta in riva al mare, la trama

L’episodio in onda il 3 maggio 2020 alle 15:35 è “Lunedì nero”. Dupin, sempre alle prese con le difficoltà di integrazione in Bretagna, deve indagare su un triplice omicidio. Tre corpi di tre uomini, infatti, sono stati ritrovati su una delle isole Glenan. Nonostante la scarsa collaborazione della popolazione locale, Dupin riesce a scoprire che i tre uomini erano tre marinai.

Questi, dopo essersi ubriacati ad una cena, sembra che si siano messi da soli in viaggio in mare. Ma il Commissario scopre che i tre erano stati drogati. Mentre indaga, deve anche occuparsi dell’ex fidanzata, che da Parigi lo raggiunge per cercare di riallacciare i rapporti.

Il Commissario Dupin-Lunedì nero, il cast

Ecco il cast de Il Commissario Dupin-Lunedì nero:

Pasquale Aleardi: Georges Dupin

Annika Blendl: Nolwenn

Ludwig Blochberger: Riwal

Jan Georg Schütte: Kadeg

Udo Samel: Locmariaquer

Albert Kitzl: Pascal Nuz

Michael Wittenborn: Marc Leussot

Waldemar Kobus: Le Ber-Ryckeboerec

Jean-Marie Le Clerre: Lucas Lefort

Wichart von Roëll: Le Menn

Vincent Byrd Le Sage: Kireg Goulch

Il Commissario Dupin-Lunedì nero, streaming

E’ possibile vedere Il Commissario Dupin-Lunedì nero in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il film-tv è già disponibile a questo link.