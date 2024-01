I Fantastici 5 su Canale5: trailer e trama quarta puntata (31 gennaio)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 31 gennaio 2024, alle 21:20 in prima serata su Canale5, va in onda in prima tv la quarta puntata della fiction I Fantastici 5 con Raoul Bova. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono. Subito sotto il trailer.

Trama puntata 4 – 31 gennaio

Nella quartapuntata de I Fantastici 5, in onda mercoledì 31 gennaio 2024, vediamo i ragazzi alle prese con la preparazione dei campionati nazionali. Tuttavia, gli allenamenti vanno a rilento, e Riccardo Bramanti (Raoul Bova) si rende conto che i ragazzi hanno bisogno di una sorpresa per ritrovare la motivazione. Decide così di organizzare una sorpresa per loro, e chiede aiuto a Christian.

Nel frattempo, Alessandra Federici è sempre più consapevole di essere innamorata di Riccardo, ma i suoi sentimenti la spaventano. Giorgia Bramanti, invece, scopre un’amara verità su Alice, e cerca di mettere in guardia Elia, verso il quale si accorge di provare qualcosa.

La puntata si conclude con i campionati nazionali, in cui i ragazzi di Riccardo si confrontano con altri atleti di grande talento. Alla fine, la squadra riesce a vincere, e Riccardo è orgoglioso dei suoi ragazzi.