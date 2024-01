I Fantastici 5 su Canale5: trailer e trama terza puntata (30 gennaio)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 30 gennaio 2024, alle 21:20 in prima serata su Canale5, va in onda in prima tv la terza puntata della fiction I Fantastici 5 con Raoul Bova. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono. Subito sotto il trailer.

Trama puntata 3 – 30 gennaio

La terza puntata de I Fantastici 5, in onda su Canale5 martedì 30 gennaio alle 21:20, si apre con Riccardo Bramanti che cerca di convincere gli atleti a partecipare alla staffetta per tentare la qualificazione agli Europei.

Laura, sconvolta per l’esito del processo al ragazzo che ha provocato il suo incidente, smette di allenarsi. Riccardo e Marzia fanno ogni sforzo per risolvere questa situazione. Nel frattempo, Christian (Andrea Arcangeli) scopre una terribile verità su Isabella.

Ecco i dettagli della trama della terza puntata de I Fantastici 5:

La staffetta

Riccardo è determinato a far qualificare la sua squadra per gli Europei. Per questo, propone agli atleti di partecipare alla staffetta. Christian è entusiasta, Elia è riluttante, Marzia è in dubbio e Laura è decisa a non partecipare.

Laura si allontana

Laura non riesce a superare il trauma dell’incidente che l’ha resa tetraplegica. L’esito del processo al ragazzo che l’ha provocata ha solo peggiorato le cose. Laura si allontana da Riccardo e Marzia, e smette di allenarsi.

Christian scopre la verità

Christian è sempre più attratto da Isabella. I due passano sempre più tempo insieme, e la loro relazione si fa sempre più intima. Un giorno, Christian scopre una terribile verità su Isabella: è una persona molto diversa da quella che lui credeva.

Cosa succederà alla squadra?

Riccardo riuscirà a convincere Laura a partecipare alla staffetta? Christian riuscirà a perdonare Isabella? Gli atleti riusciranno a qualificarsi per gli Europei?