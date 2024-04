Hercai Amore e Vendetta: trama e streaming Stagione 1 puntata 4: Azioni e conseguenze

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 6 maggio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Azioni e conseguenze”, quarto episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 4

La storia narrata nel quarto episodio inizia in modo drammatico con Reyyan e Miran che saltano da un ponte. Successivamente, Miran porta Reyyan al sicuro in una casa isolata. C’è un momento di tensione quando Reyyan spara a Miran, ma poi non riesce ad abbandonarlo e si prende cura di lui.

Un flashback ci riporta alla loro notte di nozze. Infine, scopriamo che per proteggere Reyyan dalla sua famiglia, Hazar dice a Miran di portarla via con sé e di affidarla a Dio e a lui. Miran la accoglie nella tenuta degli Aslanbey.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio 4 sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.