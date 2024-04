Hercai Amore e Vendetta: trama e streaming Stagione 1 puntata 2: La scelta

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 22 aprile 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “La scelta”, secondo episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 1

Gonul ricorda a Miran di essere sua moglie. Azat, innamorato di Reyyan, la implora di non sposare Miran ma di scegliere lui. Yaren, accecata dalla gelosia, strappa l’abito da sposa di Reyyan.

La cerimonia nuziale: vediamo scorci della festa in diversi momenti, ma Azat, ubriaco, tenta di avvicinarsi a Reyyan scatenando una rissa con Miran. Ne segue una sparatoria: durante la colluttazione qualcuno spara e Gul viene colpita.

Luna di miele

Nonostante la tragedia, Miran porta comunque Reyyan in una baita per la luna di miele, ma il finale è sconvolgente: la mattina seguente, Miran dichiara a Reyyan di non essere nessuno per lui e se ne va, lasciandola distrutta e disperata.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio 2 sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.