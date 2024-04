Hercai – Amore e vendetta, il cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

No, a vedere il cast di Hercai-Amore e vendetta non saltano all’occhio volti particolarmente noti alla tv italiana. Gli e le interpreti della nuova serie tv turca in onda su Real Time a partire da lunedì 15 aprile 2024 alle 21:30 (ma i primi episodi sono in anteprima su Discovery+) sono volti che nella tv nostrana non hanno ancora avuto particolare spazio, fino ad oggi.

Il canale Warner Bros. Discovery potrebbe infatti regalare popolarità a questi attori ed attrici, che dal 2019 al 2021 hanno dato vita per 69 puntate (nell’edizione originale) ad una saga che promette, come si evince dal sottotitolo italiano, tante trame romantiche ma anche altrettante legate a cospirazioni e vendette. Ma scopriamo insieme il cast di Hercai-Amore e vendetta.

Ebru Sahin è Reyyan Şadoğlu: è la figlia maggiore di Hazar (Serhat Tutumluer) e Zehra Şadoğlu (Feride Çetin). È una ragazza innocente, pura e pulita, devota alla proprio famiglia e a tutti coloro che lo circondano con amore. Tuttavia, non ha mai ricevuto da suo nonno Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan) l’amore che ha ricevuto da sua madre, suo padre e suo fratello. Non sa che il motivo sta nel fatto che non è la figlia biologica dei suoi genitori, quindi Nasuh non la riconosce come una di famiglia.

Akın Akınözü è Miran Aslanbey: è l’unica persona erede della famiglia Aslanbey. È un uomo freddo, distante, ma allo stesso tempo forte e intelligente, cresciuto con storie di vendetta da sua nonna, Azize (Ayda Aksel), che lo ha convinto a vendicarsi della morte dei suoi genitori.

Macit Sonkan è Nasuh Şadoğlu: è il capo più anziano e indispensabile della famiglia. Ogni sua parola è un ordine, per cui iò che decide e che dice non viene mai misurato, mai discusso, mai contrastato. Il suo carattere duro si riversa soprattutto su di Reyyan, che fin da piccola viene trattata male da Nasuh, consapevole che non è la sua nipote biologica.

Ayda Aksel è Azize Aslanbey: è la più grande della famiglia Aslanbey. Azize è una donna crudele che ha sopportato molto dolore, ha seppellito il marito, tre figli e due nuore e il cui cuore si è indurito dall’odio. Per questo motivo ha giurato vendetta contro chi le ha provocato tutto questo dolore, crescendo il nipote Miran con lo stesso scopo.

Serhat Tutumluer è Hazar Şadoğlu: è il figlio maggiore della famiglia Şadoğlu e il braccio destro di suo padre Nasuh. Il suo giudizio segue quello del padre ed è vincolante per tutti. È un uomo onesto, laborioso, risoluto, amato, rispettato e di cui ci si può fidare.

Gülçin Santırcıoğlu è Sultan Aslanbey: è l’unica nuora sopravvissuta della famiglia Aslanbey e la madre di Gönül (Oya Unustası). Proviene da un contesto povero; il suo sogno più grande è diventare il capo della famiglia Aslanbey dopo Azize.

İlay Erkök è Yaren Şadoğlu: è la figlia di Cihan e Handan (Gulcin Hatihan). Attira l’attenzione con la sua bellezza semplice e il viso sorridente, ma questi sorrisi e questa bellezza sono solo la maschera di uno spirito maligno. Yaren ha un cuore malvagio e geloso, soprattutto nei confronti di Reyyan, di cui è sempre stata gelosa, e di cui lo diventa ancora di più quando conquista il cuore di Miran, di cui è innamorata.

Tansu Taşanlar è Azat Şadoğlu: è il figlio di Cihan (Serdar Özer) e Handan (Gülçin Hatıhan), l’unica persona che continuerà la sua stirpe. Per tutta la sua vita, Azat ha fatto quello che gli era stato detto e ha agito senza coraggio. Qualunque cosa gli fosse chiesto, non si è mai opposto e non è mai andato contro la sua famiglia e ciò in cui credeva.

Oya Unustasi è Gönül Aslanbey: è una dei due nipoti della famiglia Aslanbey e l’unica figlia di Sultan e Vahit. Gönül è una ragazza bella ma arrabbiata, che agisce sempre seguendo le sue emozioni. Il suo unico sogno è un grande amore, che la ami quanto lo ami lei.

Serdar Özer è Cihan Şadoğlu: è il figlio minore di Nasuh Şadoğlu. Si considera in competizione con suo fratello maggiore Hazar. Per questo, cerca costantemente di mettersi alla prova.

Feride Cetin è Zehra Şadoğlu: è la moglie di Hazar Şadoğlu e la madre di Reyyan e Gül. Zehra è devota a suo marito e ai suoi figli con grande amore e lealtà. Sebbene sia una persona gentile, diventa una leonessa quando avverte una minaccia per i suoi figli. È una madre e una moglie leale che si dedica alla felicità delle sue figlie e del marito.

Fırat Demiralp è Cahit Gok: è cresciuto nella villa Aslanbey. Era l’unico amico di Miran in passato, e i due sono cresciuti come fratelli a Kars. Qualunque cosa Miran avesse era anche di Fırat.

Ebrar Demirbilek è Gul Şadoğlu: la sorella minore di Reyyan.

Gulcin Hatihan è Handan Şadoğlu.

Duygu Yetiş è Elif Aslanbey.